Neben den bisherigen Mitgliedern des Beirats von Augenlicht Vision (Prof. Dr. Albert J. Augustin, Karlsruhe, Prof. Dr. med. Fritz Dannheim, Seevetal, Prof. Anselm Jünemann, Nürnberg, Dr. med. Stefanie Schmickler, Ahaus) konnte für den Bereich “Augenheilkunde” der Direktor der Klinik für Augenheilkunde und Hochschulambulanz Universitätsklinikum des Saarlandes UKS Prof. Dr. med Berthold Seitz gewonnen werden. Damit erreichen wir, dass der Bereich Hornhaut hervorragend abgedeckt ist. Professor Seitz ist ein enorm aktiver Arzt, der jüngst stolz berichten konnte, dass am Universitätsklinikum im Jahr 2019 609 Hornhauttransplantationen durchgeführt werden konnten. Damit hat er die Transplantationsrate um das Neunfache erhöht seit seinem Start in Homburg.

Für den Bereich “Praktische Augenoptik” konnten wir Herrn Christian Kochniss, Augenoptiker am Dom in Wetzlar, gewinnen. Der frühere Chefredakteur eines augenoptischen Magazins und Sohn des bekannten, aber verstorbenen Thomas Kochniss steht für eine Brillenoptik, die nah an den Bedürfnissen der Kunden ist. Er ist stets für das Echte.